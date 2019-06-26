РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Депутаты Мажилиса отложили каникулы

CA-NEWS (KZ) -  Депутаты Мажилиса не уйдут на каникулы 30 июня, как это происходило раньше. Они приняли решение продлить сессию до 10 июля. Об этом сообщил мажилисмен Василий Олейник, передает Tengrinews.kz.

"Мы сессию продлили до 10 июля. И будем работать. Сессия продлена, поскольку есть много законопроектов, которые необходимо принимать. Например, инициативный законопроект о госуслугах, который нужен для наших граждан. Он упрощается, для того чтобы граждане могли получать госуслуги вовремя. Есть и другие инициативные законопроекты наших депутатов", - прокомментировал Олейник в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса.

Также, по его словам, депутатам предстоит работа с изменениями в Административном процедурно-процессуальном кодексе.

"Вы знаете, я представляю Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе. Мы недавно были на выездном заседании комитета в Актау по вопросам модернизации судебно-правовой системы. Уже поступил ряд законопроектов, в частности по Административному процедурно-процессуальному кодексу. Работы очень много", - отметил Олейник.

По его словам, после 10 июля ожидается выезд депутатов в регионы для встречи с избирателями.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Они уезжают за достойным качеством жизни, - Open Democracy о миграции на постсоветском пространстве
  • За что был задержан экс-премьер-министр Монголии?
  • В Туркменистане аккредитован новый глава представительства ЮНИСЕФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×