Депутаты Мажилиса отложили каникулы

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса не уйдут на каникулы 30 июня, как это происходило раньше. Они приняли решение продлить сессию до 10 июля. Об этом сообщил мажилисмен Василий Олейник, передает Tengrinews.kz.

"Мы сессию продлили до 10 июля. И будем работать. Сессия продлена, поскольку есть много законопроектов, которые необходимо принимать. Например, инициативный законопроект о госуслугах, который нужен для наших граждан. Он упрощается, для того чтобы граждане могли получать госуслуги вовремя. Есть и другие инициативные законопроекты наших депутатов", - прокомментировал Олейник в кулуарах после пленарного заседания Мажилиса.

Также, по его словам, депутатам предстоит работа с изменениями в Административном процедурно-процессуальном кодексе.

"Вы знаете, я представляю Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе. Мы недавно были на выездном заседании комитета в Актау по вопросам модернизации судебно-правовой системы. Уже поступил ряд законопроектов, в частности по Административному процедурно-процессуальному кодексу. Работы очень много", - отметил Олейник.

По его словам, после 10 июля ожидается выезд депутатов в регионы для встречи с избирателями.



