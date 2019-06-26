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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана стал виновником смертельного ДТП в Польше

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Польше, 22 июня, недалеко от польского города Остров Мазовецки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Узбекистана А.М. и Ж.Дж. В результате аварии два человека скончались на месте, сообщает пресс-служба МИД.

По сведениям полиции города Остров Мазовецки, гражданину Узбекистана, водителю автомобиля А.М. предъявлено обвинение в «нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек» и принято решение поместить его в следственный изолятор до суда. Пассажиру, гражданину Узбекистана Ж.Дж., оказана медицинская помощь, он допрошен в качестве свидетеля.

Ситуация взята под контроль посольства Узбекистана в Польше.

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