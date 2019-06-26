Сотрудничество монголо-немецкой экспедиции продлено на 5 лет

CA-NEWS (MNG) - Институт истории и археологии Академии наук Монголии совместно с Институтом археологии Боннского университета успешно проводит археологические раскопки и исследования древней монгольской столицы Каракорум на протяжении 15 лет, передает Mongolnow.

Результаты этого научно-исследовательского сотрудничества высоко оценили на международном уровне во время празднования в 2006 году 800-летнего юбилея Великой монгольской империи и выставке “Чингис Хан и его преемники. Великая монгольская империя”, организованной во многих европейских странах. С тех пор сотрудничество между научно-исследовательскими организациями обогащено ещё многими активными действиями, в том числе, возможностью защиты учёных степеней молодых монгольских археологов в Боннском университете.

Договор о двустороннем сотрудничестве продлевался в 2005, 2009 и 2015 годах сроком на пять лет. В этот раз директор Исследовательского института Боннского университета профессор Ян Бемманн и Президент Академии наук Монголии Д.Рэгдэл подписали Меморандум о продлении срока действия Договора о монголо-немецком сотрудничестве экспедиции сроком на пять лет до 2024 года.