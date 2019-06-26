Центральная Азия может понести масштабные потери из-за изменения климата, - Всемирный банк

CA-NEWS (KZ) - Согласно данным Всемирного банка, Центральная Азия является одним из самых уязвимых к последствиям изменения климата регионов в регионе Европы и Центральной Азии. Уже сегодня здесь наблюдается повышение температуры, таяние ледников, сокращение водных ресурсов, а природные катаклизмы в виде засухи и наводнений – происходят чаще. Все вместе это наносит огромный экономический урон странам Центральной Азии.

С середины XX века средняя температура в южной части Центральной Азии увеличилась на 0,5ºC, а в северной - на 1,6ºC, что спровоцировало таяние ледников и истощение водных запасов. С начала XX века площадь ледников в Центральной Азии сократилась на треть. По оценкам Всемирного банка, ущерб экономикам Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, наносимый стихийными бедствиями, составляет от 0,4% до 1,3% их годового ВВП.

Главная причина уязвимости региона к изменениям климата является то, что экономика региона в значительной степени зависит от своих природных ресурсов. К примеру, от 30 до 60% его населения получают доход от сельского хозяйства, и ожидается, что в некоторых частях Таджикистана урожайность может сократиться на 30%. В Казахстане, 66% земель подвержены засухе и, согласно прогнозам, урожайность зерна к 2030 году может сократиться на 37%, а к 2050 году - на 48%. На рубеже века опустыниванию может подвергнуться половина территории Кыргызстана, а огромные территории Туркменистана и Узбекистана могут превратиться в засушливые зоны.

Большой вызов для региона также представляет сокращение водных ресурсов, от которой зависит производство 90% гидроэнергии в таких странах, как Таджикистан и Кыргызстан. К 2050 году поток воды в бассейне реки Сырдарья может уменьшиться на 2-5%, а в бассейне реки Амударья – на 10-15%, что усилит дефицит воды. Отсутствие определенности в доступности водных ресурсов поднимает вопрос об энергоснабжении региона и продуктивности гидроэлектростанций, которая к 2050 в некоторых частях региона может снизится до 20%.

«Изменение климата является общей проблемой для всех стран Центральной Азии, поэтому борьба с ее последствиями требует совместных усилий в региональном сотрудничестве» - отметила Гаянэ Минасян, ведущий специалист по экологии и природным ресурсам Всемирного банка в Центральной Азии, выступая на экспертной встрече, организованной интернет-журналом Vласть и Группой Всемирного банка по вопросам изменения климата.

Основными рекомендациями в этом направлении эксперты обозначили модернизацию стареющей инфраструктуры, принятие мер по эффективному использованию энергоресурсов и ведение более устойчивого к изменению климата сельского хозяйства, а также выделение средств на исследования и мониторинг изменения климата и состояния окружающей среды. Кроме того, странам необходимо региональное сотрудничество, в рамках которого будут предприняты совместные усилия для решения общих проблем.