РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мать осужденного активиста продержали в милиции 6 часов, боясь ее обращения к президенту Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Сотрудники милиции Раштского района спустя шесть часов освободили из участка Мавджигул Гарибову, мать гражданского активиста Джунайдулло Худоёрова, отбывающего срок наказания в столичной колонии №4.

Сотрудники милиции Раштского района в среду задержали Мавджигул Гарибову, мать гражданского активиста Джунайдулло Худоёрова, отбывающего срок наказания в столичной колонии №4. Женщина хотела сегодня принять участие во встрече с президентом, который находится с рабочей поездкой в Раште, и сообщить ему о том, что ее сына незаслуженно отправили за решетку.

По ее словам, с 5 часов утра она вместе с односельчанами стояла в ожидании встречи, однако сотрудники милиции вытащили ее и еще нсекольких людей из толпы и отвели в участок. По словам женщины, которая успела позвонить в редакцию Радио Озоди из милицейского участка, она хотела принять участие во встрече президента с населением Рашта, но стражи порядка посчитали, что «она может омрачить ход встречи вопросами о судьбе сына» и отвели временно в участок.

Милиция Рашта никак не комментирует причины задержания Мавджигул Гарибовой.

Президент страны Эмомали Рахмон с 24 июня находится с рабочей поездкой в Раштской долине, где 27 июня примет участие в праздновании Дня единства. Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента страны, сказал: «Насколько я вижу, любой желающий может лично побеседовать с главой государства, задать вопрос, рассказать о проблеме».

Фарход Худоёров, второй сын Мавджигул Гарибовой, сказал, что у матери на руках было письмо, которое она хотела лично передать президенту. В своем письме она пишет: «Каждый из моих детей направляли письма в Ваш адрес и в адрес высокопоставленных чиновников с просьбой помочь вызволить из тюрьмы незаслуженно осужденного Джунайдулло, но мы не получили никакого ответа». В письме также говорится, что ее сын вскрыл факты кражи государственного имущества, за что поплатился свободой.

​Напомним, Джунайдулло Худоёров в августе прошлого года был осужден к 5 годам лишения свободы судом душанбинского района Исмоили Сомони. Его обвиняли в том, что он якобы имел связи с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия». Однако Джунайдулло Худоёров считает, что его незаконно осудили за посты в социальных сетях с критикой властей Раштского района.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Они уезжают за достойным качеством жизни, - Open Democracy о миграции на постсоветском пространстве
  • За что был задержан экс-премьер-министр Монголии?
  • В Туркменистане аккредитован новый глава представительства ЮНИСЕФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×