Мать осужденного активиста продержали в милиции 6 часов, боясь ее обращения к президенту Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники милиции Раштского района спустя шесть часов освободили из участка Мавджигул Гарибову, мать гражданского активиста Джунайдулло Худоёрова, отбывающего срок наказания в столичной колонии №4.

Сотрудники милиции Раштского района в среду задержали Мавджигул Гарибову, мать гражданского активиста Джунайдулло Худоёрова, отбывающего срок наказания в столичной колонии №4. Женщина хотела сегодня принять участие во встрече с президентом, который находится с рабочей поездкой в Раште, и сообщить ему о том, что ее сына незаслуженно отправили за решетку.

По ее словам, с 5 часов утра она вместе с односельчанами стояла в ожидании встречи, однако сотрудники милиции вытащили ее и еще нсекольких людей из толпы и отвели в участок. По словам женщины, которая успела позвонить в редакцию Радио Озоди из милицейского участка, она хотела принять участие во встрече президента с населением Рашта, но стражи порядка посчитали, что «она может омрачить ход встречи вопросами о судьбе сына» и отвели временно в участок.

Милиция Рашта никак не комментирует причины задержания Мавджигул Гарибовой.

Президент страны Эмомали Рахмон с 24 июня находится с рабочей поездкой в Раштской долине, где 27 июня примет участие в праздновании Дня единства. Абдуфаттох Шарифзода, пресс-секретарь президента страны, сказал: «Насколько я вижу, любой желающий может лично побеседовать с главой государства, задать вопрос, рассказать о проблеме».

Фарход Худоёров, второй сын Мавджигул Гарибовой, сказал, что у матери на руках было письмо, которое она хотела лично передать президенту. В своем письме она пишет: «Каждый из моих детей направляли письма в Ваш адрес и в адрес высокопоставленных чиновников с просьбой помочь вызволить из тюрьмы незаслуженно осужденного Джунайдулло, но мы не получили никакого ответа». В письме также говорится, что ее сын вскрыл факты кражи государственного имущества, за что поплатился свободой.

​Напомним, Джунайдулло Худоёров в августе прошлого года был осужден к 5 годам лишения свободы судом душанбинского района Исмоили Сомони. Его обвиняли в том, что он якобы имел связи с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия». Однако Джунайдулло Худоёров считает, что его незаконно осудили за посты в социальных сетях с критикой властей Раштского района.