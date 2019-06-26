В Арыси 24 июня произошло около 40-50 взрывов, - замминистра обороны Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Порядка 40-50 взрывов произошло на арсенале в воинской части в Арыси (в Туркестанской области на юге Казахстана). Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Тимур Дандыбаев, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали.

"По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было около 40-50 взрывов", - сказал Дандыбаев на пресс-конференции.

"Это обычный результат взрыва. Не обязательно, (чтобы произошел - прим.) ядерный взрыв. Он похож на гриб, потому что был большой пороховой заряд. В настоящее время комиссия приступила к изучению причин взрыва, что и как произошло, тогда и сможем на все вопросы ответить", - сказал Тимур Дандыбаев на пресс-конференции в СЦК.

Заместитель министра еще раз подчеркнул, что на складе не было ядерных боеприпасов, передает Tengrinews.

"Боеприпасы, находящиеся там, никакого ядерного заряда не имели. Никаких последствий для граждан не будет", - сказал Дандыбаев.



В результате взрывов погибли 3 человека: В результате взрывов погибли 3 человека: 2 военнослужащих, 1 гражданский.