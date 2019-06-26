35 млн человек страдают от наркозависимости, и лишь каждый 7-й из них получает лечение, - ООН

CA-NEWS (CA) - Употребление наркотиков более широко распространено, чем предполагалось ранее, а последствия более серьезны для здоровья: от наркозависимости страдают 35 млн человек. К такому неутешительному выводу пришли авторы нового доклада Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), передает служба новостей ООН.



Публикация документа приурочена к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечают 26 июня. Новые показатели частично связаны поступлением более точной информации из Нигерии и Индии, входящих в десятку самых густонаселенных стран мира.

Итак, согласно обновленным данным, 53 млн человек в мире употребляют опиоидные препараты, которые изготавливают из природного опиумного мака или из синтетических веществ. Это на 53 процента больше, чем предполагалось ранее. В результате употребления наркотиков в 2017 году скончались 585 тысяч человек, в двух третях всех случаев смерть вызвана именно опиоидами.

Инъекционные наркотики в том же году использовали 11 млн человек, из которых 1,4 млн живут с ВИЧ и 5,6 млн – с гепатитом С. «Результаты нового доклада отражают еще более сложную ситуацию и необходимость расширять международное сотрудничество, чтобы системы здравоохранения и правосудия могли надлежащим образом реагировать на проблемы [в сфере наркопотребления]», - заявил Исполнительный директор УПН ООН Юрий Федотов.

В целом, по данным опроса, проведенного в 2017 году, выяснилось, что годом ранее наркотики употребляли 271 млн человек – 5,5 процента населения планеты в возрасте от 15 до 64 лет. Это на 30 процентов больше, чем в 2009 году. Это объясняется не только десятипроцентным увеличением численности этой возрастной группы, но и ростом числа потребителей опиоидных препаратов в Африке, Азии, Европе и Северной Америки, а также каннабиса - в Северной и Южной Америках и в Азии.

По оценкам, глобальное производство кокаина в 2017 году достигло рекордного показателя в 1 976 тонн, на 25 процентов больше, чем годом ранее. В то же время правоохранительным органам удалось перехватить рекордные объемы наркотиков – 1 275 тонн, на 13 процентов больше, чем в 2016 году.

В Северной Америке кризис, связанный с использованием синтетических опиоидов, еще более обострился: за отчетный период от передозировки в США скончались 47 тысяч человек – 13 процентов больше, чем годом ранее. В Канаде этот показатель достиг 4 тысяч, а рост составил 30 процентов по сравнению с 2016 годом.

Если в странах североамериканского континента главную опасность представляет фентанил, то в Африке распространен трамадол - другой синтетический опиоид. Если в 2010 году было перехвачено 10 кг трамадола, а в 2013 году – 9 тонн, то в 2017-ом этот показатель уже составил 125 тонн. Но самым распространенным наркотическим средством в мире остается каннабис, который в 2017 году использовали по меньшей мере 188 млн человек.

Единственный успех международного сообщества, как сообщают авторы доклада, сокращение показателей использования психоактивных веществ. Благодаря своевременным мерам, удалось избежать широкого распространения этих препаратов на черном рынке, хотя такая угроза существовала.

Профилактика и лечение наркозависимости

Лишь каждый седьмой человек, страдающий от наркозависимости, получает лечение. Особенно тяжелая ситуация сложилась в тюрьмах. Более того, среди заключенных - в частности, наркопотребителей из их числа - гораздо выше заболеваемость ВИЧ, гепатитом С и активной формой туберкулеза.

56 стран доложили УНП ООН о применении в 2017 году заместительной терапии по меньшей мере в одном из своих исправительных учреждений. Однако 46 процентов не используют такое лечение в своих пенитенциарных учреждениях. Еще реже обеспечивают чистыми иглами и шприцами в тюрьмах – такое практикуют лишь в 11 странах.

Как сообщается в докладе, эффективное основанное на научных данных лечение, которое соответствовало бы принципам международного права, доступно далеко не везде. Авторы исследования призвали правительства в связи с этим принять срочные меры.