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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана ознакомился с ходом ликвидации последствий стихии в Канибадаме

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода посетили город Канибадам, где проинспектировали ходе ликвидации последствий стихийного бедствия, передает Avesta.

Напомним, ночью 2 июня текущего года, в результате проливных дождей в некоторых частях города Канибадама, в частности в джамоате имени Гафурджона Ортикова и улице Бобокалонова сошли селевые потоки.

Ненастье нанесло ущерб порядка 95 местным домохозяйствам. Была создана рабочая группа, которая оценила ущерб, нанесенный стихией местным жителям

Как сообщает пресс-служба главы Согдийской области, премьер-министр был проинформирован о том, что жителям, пострадавшим от стихии была оказана необходимая продуктовая и техническая помощь.

К очистке улиц и домов от грязевой массы были привлечены военнослужащие близлежащих воинских частей. В рамках ликвидации последствий стихии были очищены селесбросы и арыки, проложено 300 метров труб.

В настоящее время восстановительные работы на месте стихийных бедствия продолжаются, сообщает источник.

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