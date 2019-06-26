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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На узбекско-кыргызской границе «Дустлик» давок нет, но очереди сохранились

CA-NEWS (UZ) -  Несколько месяцев назад сообщалось, что на пропускном пункте «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе между городами Андижан и Ош наблюдаются давки, а очередь приходится ждать часами и даже днями. К 25 июня ситуация на границе немного улучшилась, хотя очереди сохранились.

На границе ожидают своей очереди несколько легковых машин и грузовиков. На пропускном пункте, как обычно, наблюдаются очереди из тех, кто пересекает границу в направлении к Узбекистану. В очереди стоят около ста человек.

По словам очевидцев, люди своевременно не смогли пересечь границу из-за отключения электроэнергии в Кыргызстане. За полчаса проблема с электричеством была решена, и людей начали пропускать в обоих направлениях.

25 июня 11-12-летние футболисты Узбекистана, воспитанники Детско-юношеской футбольной школы Андижанской области, приехали поделиться своим опытом со сверстниками из Кыргызстана на товарищеском футбольном матче.

Юных футболистов из Узбекистана встретил на границе в Оше кыргызский рефери Баходыр Кучкаров. Футбольный матч пройдет в селе Кыргыз-Ота Новкатского района Ошской области.

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