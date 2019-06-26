Узбекистан закупил российские бронеавтомобили "Тигр"

CA-NEWS (UZ) - Вооруженные силы Узбекистана закупили партию российских многоцелевых бронеавтомобилей "Тигр". Об этом 25 июня сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в официальной делегации Узбекистана, участвующей на выставке в Москве.

Как отмечается в сообщении, делегация Узбекистана принимает участие в пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в Москве.

По словам источника издания, было приобретено "несколько десятков" бронемашин ВПК-233136 "Тигр" в специальной комплектации. Автомобили доработаны по требованию спецподразделений Узбекистана. В частности, в бронированном корпусе были оборудованы дополнительные двери, на всех окнах смонтированы защитные решетки, а на крыше установлены инфракрасный прожектор. "Тигр" в этой конфигурации вооружен пулеметом ПКМ калибра 7,62 мм в открытой установке.

Бронетехнику "Тигр" производит холдинг "Русские машины", принадлежащий миллиардеру Олегу Дерипаска. Стоимость одного автомобиля составляет $160 000.

Напомним, что в 2015 году Соединенные Штаты подарили Узбекистану 300 единиц бронированных военных транспортных средств на общую сумму $150 миллионов в рамках американской программы «Передача излишков вооружений».