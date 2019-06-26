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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Состоялось очередное заседание монголо-болгарской межправительственной комиссии

CA-NEWS (MNG) -  С 24 по 25 июня в Улан-Баторе состоялось 7-е заседание монголо-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Montsame.

24 июня министр образования, культуры, науки и спорта, председатель монгольской части МПК Ё.Баатарбилэг встретился с главой болгарской части МПК, министром экономики Эмилем Караниколовым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, культурной и образовательной сферах.

Кроме того, 26 июня в Национальной Торгово-промышленной палате Монголии пройдёт монголо-болгарский бизнес-форум, в котором с болгарской стороны примут участие представители более 10 компаний, сфера деятельности которых связана с пищевой промышленностью, сельским хозяйством, туризмом, фармацевтическим производством.

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