Состоялось очередное заседание монголо-болгарской межправительственной комиссии

CA-NEWS (MNG) - С 24 по 25 июня в Улан-Баторе состоялось 7-е заседание монголо-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает Montsame.



24 июня министр образования, культуры, науки и спорта, председатель монгольской части МПК Ё.Баатарбилэг встретился с главой болгарской части МПК, министром экономики Эмилем Караниколовым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, культурной и образовательной сферах.

Кроме того, 26 июня в Национальной Торгово-промышленной палате Монголии пройдёт монголо-болгарский бизнес-форум, в котором с болгарской стороны примут участие представители более 10 компаний, сфера деятельности которых связана с пищевой промышленностью, сельским хозяйством, туризмом, фармацевтическим производством.