Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки малоимущих граждан Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 июня подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК, передает Акорда.

Текст указа:

«В целях оказания своевременной помощи по снижению долговой нагрузки на граждан Республики Казахстан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам на следующих условиях:

1) должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

2) общая задолженность по займу не превышает 3 000 000 (три миллиона) тенге по состоянию на 1 июня 2019 года;

3) размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 (триста тысяч) тенге на одного заемщика.

2.Правительству Республики Казахстан, Национальному Банку Республики Казахстан:

1) принять меры по списанию гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;

2) совместно с акимами городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3. Национальному Банку Республики Казахстан принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих:

1) запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней;

2) запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума;

3) дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в тексте Указа.