Опубликован очередной том летописи о "великих свершениях" президента Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 16:01, 26 июня 2019
- Просмотров: 530
CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вышла в свет 11-я книга хронологического издания, посвящённого государственной деятельности президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает ТДХ.
Выпуск отображает события, произошедшие в Туркменистане в 2017 году, прошедшем под девизом «Год здоровья и воодушевлённости».
Главное политическое событие 2017 года – состоявшиеся 12 февраля выборы Президента Туркменистана. За президента Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,69 процента избирателей.
Другим важным событием культурной и спортивной жизни страны стали успешно проведённые в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.