Опубликован очередной том летописи о "великих свершениях" президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане вышла в свет 11-я книга хронологического издания, посвящённого государственной деятельности президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает ТДХ.

Выпуск отображает события, произошедшие в Туркменистане в 2017 году, прошедшем под девизом «Год здоровья и воодушевлённости».

Главное политическое событие 2017 года – состоявшиеся 12 февраля выборы Президента Туркменистана. За президента Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало 97,69 процента избирателей.

Другим важным событием культурной и спортивной жизни страны стали успешно проведённые в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.