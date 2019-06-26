СГБ Узбекистана сожгла более 1 тонны наркотиков

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте по случаю «Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» была уничтожена крупная партия наркотических средств, изъятых правоохранительными органами.

В общей сложности была уничтожена 1 тонна и 27 килограммов наркотиков, в частности 7,7 килограммов героина, свыше 195 килограммов опия, 56 килограммов гашиша, а также 557 килограммов марихуаны. Помимо этого, уничтожению подверглись партии маковой соломы, каннабиса, синтетические наркотики, а также различные психотропные вещества в виде таблеток, сообщается в репортаже телеканала "Узбекистан 24".

Напомним, Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается в мире 26 июня.

7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. В этой резолюции предлагаются дальнейшие меры на основе Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.



