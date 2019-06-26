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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Участник жестокой расправы над собакой в Ташкенте заплатит штраф в $1200
Предыстория: Житель Ташкента снял на видео убийство и расчленение своей собаки (видео 18+)

CA-NEWS (UZ) -  По факту жестокой расправы над животным, заснятой на видео и выложенной в социальных сетях, ГУВД Ташкента провело проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что хозяин собаки 37-летний Окилжон И. обратился к своему знакомому 57-летнему Икраму Б. с просьбой застрелить собаку породы алабай, которая, со слов Окилжона, «взбесилась» и покусала его несовершеннолетнего родственника 16-летнего Шухрата А. Правда, к врачу последний обращаться не стал.

22 июня примерно в 10.00 часов хозяин привел свою собаку на территорию мясокомбината, где Икрам Б. застрелил собаку из охотничьего ружья, принадлежащего его сыну 35-летнему Чингизу Б. и зарегистрированного в органах внутренних дел в 2018 году. Затем 39-летний Сергей Ч. разделал труп животного, чтобы, как он объяснил, использовать мясо для приготовления пищи.

Все происходящее их знакомый 24-летний Сардор Х. снимал на принадлежащий ему сотовый телефон и затем на своей странице в Инстаграм выложил видео расправы над собакой. Сардор Х. пояснил, что не имел цели распространять данные кадры в интернете, а когда понял, что кем-то из его подписчиков видео все-таки распространяется, закрыл доступ к своей странице.

УКД ОВД Бектемирского района за жестокое обращение с животными в отношении хозяина собаки Окилжона И. и Икрама Б., застрелившего собаку, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 111 («Жестокое обращение с животными») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Административным судом Бектемирского района они были признаны виновными и на каждого из них наложен штраф в размере 405 460 сум ($47).

В отношении Сергея Ч. составлен протокол об административном правонарушении, на него наложен штраф в размере 202 730 сум ($23).

Сардор Х. был признан административным судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 («Изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, и назначено наказание в виде штрафа в размере 50 МРЗП, что составляет 10 136 500 сум ($1200).

Кроме того, за нарушение правил хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов Чингиз Б. заплатит штраф в размере 67 576 сум ($8).

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