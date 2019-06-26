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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Транснефть» договорилась с Казахстаном о компенсации ущерба за грязную нефть
Нефть
Нефть

CA-NEWS (KZ) -  Гендиректор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и президент «Транснефти» Николай Токарев согласовали компенсацию ущерба казахстанским грузоотправителям за некондиционную нефть из России. Представители двух компаний встретились 20 июня в рамках заседания правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге, пишет «Ъ».

По словам гендиректора казахстанской компании, «Транснефть» предложила механизм компенсации, который «существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть». Детали механизма и сумму выплат компании не раскрыли.

«Все участники трубопроводного рынка впервые столкнулись с проблемой загрязнения нефти хлорорганикой. Я считаю, что «Транснефть» отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий», — рассказал Димаш Досанов, слова которого приводит пресс-служба «КазТрансОйла».

На резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», 19 апреля пожаловался «Белнефтехим», после чего белорусская компания приостановила транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

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