В ООН объявили о создании группы друзей жертв терроризма

CA-NEWS (CA) - В разных частях мира террористы продолжают сеять панику и страх среди населения. Они убивают ни в чем неповинных мирных граждан, насилуют и калечат их. Слишком многие жертвы терроризма пытаются в одиночку справиться с травмами и ранениями. Сегодня в ООН объявили о создании Группы друзей жертв терроризма, передает служба новостей ООН.



«Я благодарю постоянных представителей Афганистана и Испании за их инициативу по созданию этой группы. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается глобальной и транснациональной проблемой. Недавние террористические акты в Кении, Мали, Новой Зеландии, Нигерии, Шри-Ланке и других местах привели к гибели тысяч людей. Террористы продолжают использовать сексуальное насилие, как средство устрашения и контроля», - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что террористы наносят непоправимый ущерб и травмы семьям и общинам.

Генеральный секретарь подчеркнул, что жертвы терроризма могут рассчитывать на солидарность и помощь ООН. «Мы не можем стереть их воспоминания, но мы можем помочь пострадавшим выжить, выслушать их и поддержать. Бесчисленные жертвы говорят нам, что наказание за преступления, которые они пережили, поможет им справиться с последствиями пережитого и изменить свою жизнь», - сказал глава ООН. Создание группы друзей - очень важный шаг в этом направлении.

Эта группа будет добиваться, чтобы голоса жертв были услышаны, а их права защищены.