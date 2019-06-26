РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ООН объявили о создании группы друзей жертв терроризма

CA-NEWS (CA) -  В разных частях мира террористы продолжают сеять панику и страх среди населения. Они убивают ни в чем неповинных мирных граждан, насилуют и калечат их. Слишком многие жертвы терроризма пытаются в одиночку справиться с травмами и ранениями. Сегодня в ООН объявили о создании Группы друзей жертв терроризма, передает служба новостей ООН.

«Я благодарю постоянных представителей Афганистана и Испании за их инициативу по созданию этой группы. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается глобальной и транснациональной проблемой. Недавние террористические акты в Кении, Мали, Новой Зеландии, Нигерии, Шри-Ланке и других местах привели к гибели тысяч людей. Террористы продолжают использовать сексуальное насилие, как средство устрашения и контроля», - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что террористы наносят непоправимый ущерб и травмы семьям и общинам.

Генеральный секретарь подчеркнул, что жертвы терроризма могут рассчитывать на солидарность и помощь ООН. «Мы не можем стереть их воспоминания, но мы можем помочь пострадавшим выжить, выслушать их и поддержать. Бесчисленные жертвы говорят нам, что наказание за преступления, которые они пережили, поможет им справиться с последствиями пережитого и изменить свою жизнь», - сказал глава ООН. Создание группы друзей - очень важный шаг в этом направлении.

Эта группа будет добиваться, чтобы голоса жертв были услышаны, а их права защищены.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистане аккредитован новый глава представительства ЮНИСЕФ
  • Власти Ашхабада начали укреплять грунт после весенних потопов
  • За что был задержан экс-премьер-министр Монголии?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×