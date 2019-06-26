Хоким Ташкента самолично поймал незаконных лесорубов во время ночного объезда

CA-NEWS (UZ) - Ночные объезды города стали регулярными в распорядке дня хокима столичной администрации Джахонгира Артикходжаева, сообщает в Телеграм-канале пресс-служба администрации Ташкента.

Сообщается, что во время очередного объезда, в ночь с 25 на 26 июня, проезжая вдоль проспекта Алишера Навои, что в самом центре города, градоначальник стал свидетелем рубки деревьев напротив дворца «Туркистон».

В ответ на требование объяснений «пильщики» предъявили разрешение на вырубку 20 деревьев толщиной 70-80 сантиметров, полученное через сервис государственных услуг «Единое окно» за 61 тысячу сум ($7).

На место срочно были вызваны руководители Юнусабадского хокимията, городского управления экологии и охраны окружающей среды, ГУВД и прокуратуры. "Участники преступной цепочки задержаны, прокуратурой начато изучение вопиющего факта получения разрешения на вырубку здоровых деревьев", - отмечается в сообщении хокимията.