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  26 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Хоким Ташкента самолично поймал незаконных лесорубов во время ночного объезда
Продолжение: В Ташкенте по приказу хокима снесли фонтан-символ города. Власти назвали это "ремонтом"Предыстория: Британские журналисты заподозрили мэра Ташкента в конфликте интересов

CA-NEWS (UZ) -  Ночные объезды города стали регулярными в распорядке дня хокима столичной администрации Джахонгира Артикходжаева, сообщает в Телеграм-канале пресс-служба администрации Ташкента.

Сообщается, что во время очередного объезда, в ночь с 25 на 26 июня, проезжая вдоль проспекта Алишера Навои, что в самом центре города, градоначальник стал свидетелем рубки деревьев напротив дворца «Туркистон».

В ответ на требование объяснений «пильщики» предъявили разрешение на вырубку 20 деревьев толщиной 70-80 сантиметров, полученное через сервис государственных услуг «Единое окно» за 61 тысячу сум ($7).

На место срочно были вызваны руководители Юнусабадского хокимията, городского управления экологии и охраны окружающей среды, ГУВД и прокуратуры. "Участники преступной цепочки задержаны, прокуратурой начато изучение вопиющего факта получения разрешения на вырубку здоровых деревьев", - отмечается в сообщении хокимията.

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