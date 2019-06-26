МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса из-за Гафура Рахимова

гафур рахимов

CA-NEWS (UZ) - Международный олимпийский (МОК) комитет в среду, 26 июня, официально принял решение лишить статуса Международную ассоциацию любительского бокса (АИБА) на играх 2020 в Токио, но сохранил боксерский турнир в программе игр.

МОК единогласно проголосовал за отстранение АИБА из-за проблем в области финансов и управления. АИБА на протяжении нескольких лет испытывала проблемы из-за долга в $16 миллионов и борьбы за пост президента, которая привела к расколу внутри организации, сообщает Рейтер.

Президент АИБА Гафур Рахимов временно отстранил себя от должности в марте из-за попадания в санкционный список Министерства финансов США "за оказание материальной поддержки" преступной организации. Гражданин Узбекистана Рахимов отрицает обвинения.

Присутствие Рахимова в санкционном списке оказало сильное негативное влияние на МОК, несмотря на то, что его временно заменил Мухаммед Мустахсан.

"Это подвергает МОК и его коммерческих партнеров неприемлемым репутационным, юридическим и финансовым рискам", - сказал член МОК Ненад Лалович.

АИБА во многом зависит от доходов Олимпийских игр, и начала сокращать людей после отстранения от игр.