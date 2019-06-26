Бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова приговорили к 10 годам тюрьмы

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 26 июня, Ташкентский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова и других, всего 13 лиц, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Согласно приговору суда, Рашитжон Кадиров, занимая в 2000—2015 годах должность генпрокурора, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений по предварительному сговору с группой лиц, занимавших высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах.

Среди них: Мирзаев М., Файзиев Ж., Суннатов У., Пулатов Р., Мусашайхов А., Хуррамов У., Гаипов Ю., Мирзаев А., Мирзаева М., а также граждане Косимов С., Икрамов А., Ахмеджанов Х.

Преступления заключались в получении взяток (статья 210 часть 3 пункт «а» Уголовного кодекса Узбекистана), подстрекательстве к даче взяток (статья 28, 211 часть 3 пункт «а» УК), мошенничестве (статья 168 часть 3 пункт «а» УК), умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей (статья 184 часть 3 УК), вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел (статья 236 часть 2 УК), легализации доходов, полученных от преступной деятельности (статья 243 УК). Были совершены и другие преступления, направленные против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений, говорится в сообщении.

Закрытое судебное заседание продолжалось почти шесть месяцев. Были проверены все доводы показаний подсудимых, выслушаны показания около 200 свидетелей, а также исследованы заключения экспертиз и служебных проверок и других доказательств, собранных по делу, на предмет их законности и обоснованности.

За преступления, в совершении которых Рашитжон Кадиров был признан виновным по приговору суда, в порядке части 6 статьи 50 УК РУз, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных размеров заработной платы ($12 тыс ). А также, назначено наказание Суннатову У. 19 лет, Мирзаеву А. 15 лет, Хуррамову У. 14 лет, Файзиеву Ж. 13 лет, Мусашайхову А. 13 лет лишения свободы.

Остальным фигурантам уголовного дела также назначены наказания в пределах закона соразмерно их деяниям, с лишением осужденных права занимать должностные и материально ответственные посты на определенные сроки.

Кроме того, суд принял решение о внесении представлений на предмет лишения специальных званий и государственных наград (статья 52 УК РУз), осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений Кадирова Р., Мирзаева М., Мирзаева А., Файзиева Ж., Суннатова У., Пулатова Р., Хуррамова У. и Гаипова Ю.

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