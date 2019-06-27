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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Акционерам ГЭС «Сангтуда-1» представили результаты деятельности компании за 2018 год

CA-NEWS (TJ) -  Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» состоялось сегодня, 26 июня в городе Душанбе.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», акционерам были представлены основные результаты деятельности компании по итогам 2018 года. Отчетный год Общество завершило без аварий и отказов оборудования. Станция осуществляла бесперебойные поставки электроэнергии в энергосистему Республики Таджикистан.

План ремонтов и регламентных работ был выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Своевременно получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

В 2018 году проведен ресертификационный аудит, по результатам которого ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» выдан сертификат соответствия системе экологического менеджмента предприятия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

Поставка электроэнергии в 2018 году составила 2382млн кВт*ч. В октябре 2018 года станция преодолела очередной рубеж – 20 млрд. кВт*ч выработки электроэнергии с момента пуска первого гидроагрегата.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании по итогам 2018 года и по всем вопросам повестки дня приняли положительные решения.

Также на годовом собрании были избраны члены Совета директоров, Ревизионная комиссия и Аудитор ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 2019 год.

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