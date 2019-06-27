Гражданин Узбекистана погиб при пожаре в Турции

CA-NEWS (UZ) - 38-летний узбекистанец погиб в результате пожара 22 июня на фабрике, расположенной в районе Буюкчекмеже, в Стамбуле.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, в результате пожара скончался узбекистанец Гофур Турсунов,

Правоохранительными органами Турции по данному случаю начаты проверочные мероприятия.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и в настоящее время вместе с родственниками погибшего прорабатывает консульско-правовые вопросы по отправке тела покойного в Узбекистан для дальнейшего захоронения.

Турция, как и Россия, Казахстан и Южная Корея, стала страной куда больше всего едут на заработки трудовые мигранты из Узбекистана. Точной информации о том, сколько мигрантов в настоящее время находится в Турции, нет.

Количество узбекских трудовых мигрантов в Турции, которые могут оставаться без виз до трех месяцев, оценивается в 100 000 человек.