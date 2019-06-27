Пожар в Арыси полностью локализован

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области, 26 июня, состоялась пресс-конференция по ситуации в Арыси. Как сообщил заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев, пожар в городе полностью локализован.

"Все основные улицы и площадки проверены и очищены. Наши саперы обнаружили около 500 фрагментов снарядов. Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению безопасности жителей. Будем проверять дворы домов. Въезд в город запрещен. Прошу с понимание отнестись к этому. Главное для нас - безопасность жителей Арыси", - передает слова пресс-служба акимата области

Как подчеркнул председатель комитета по делам ЧС Владимир Беккер, поводов для беспокойства нет, ситуация находится под контролем.

" В социальных сетях размещают информацию о пропавших без вести людях. Это ложные данные. Да, в начале люди не могли связаться с родными, родители теряли детей. Но сейчас все найдены. Также встречается информация о возможных взрывах и спуске воды из водохранилищ. Водохранилища работают в обычном режиме, плана спускать из них воду нет. Прошу руководствоваться официальной информацией", - сказал В. Беккер.

А главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин заявил, что радиации в Арыси нет.

"Специалисты проведут в городе дезинфекцию. Будут очищены общественные места, мусорные контейнеры, объекты. Строго будем контролировать работу канализации.На местах работают специалисты. Эпидемиологический фон в Арыси безопасный".

Ветеринары также сообщили, что в Арыси работают четыре магазина. Погибший скот зарегистрируют, будет предусмотрена выплата компенсаций в рамках закона.

Аким области Умирзак Шукеев доложил об усилении работы в эвакопунктах по оказанию помощи пострадавшим.