Молодой человек упал в Ташкентском метро на рельсы и остался жив

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 26 июня, примерно в 17 часов на станции метро «Узбекистанская» стоя на краю платформы и почувствовав себя плохо, на железнодорожное полотно упал житель Наманганской области гражданин Х.М., 1994 года рождения.

Сотрудники станции оказали первую помощь. В результате падения мужчина получил незначительные повреждения, угрозы для его жизни нет.

Данный инцидент не повлиял на график движения поездов метрополитена, сообщает УП "Toshkent metropoliteni”.