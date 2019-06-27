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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Молодой человек упал в Ташкентском метро на рельсы и остался жив

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 26 июня, примерно в 17 часов на станции метро «Узбекистанская» стоя на краю платформы и почувствовав себя плохо, на железнодорожное полотно упал житель Наманганской области гражданин Х.М., 1994 года рождения.

Сотрудники станции оказали первую помощь. В результате падения мужчина получил незначительные повреждения, угрозы для его жизни нет.

Данный инцидент не повлиял на график движения поездов метрополитена, сообщает УП "Toshkent metropoliteni”.

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