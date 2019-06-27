В Туркменистане арендаторы, получившие деньги за пшеницу, прикладывают их ко лбу

CA-NEWS (TM) - На туркменском телевидении демонстрируют сюжеты, как арендаторы получают деньги из банкоматов за сданный государству урожай пшеницы и прикладывают их ко лбу, передает Хроники Туркменистана.



В реальности обналичить деньги довольно сложно даже в крупных городах, не говоря о сельской местности, где банкоматов нет совсем. Там также нет терминалов, чтобы оплачивать покупки банковской картой, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Жители этрапов Байрамалы, Туркменгала, Йолотен, Тагтабазар, Серхетабат, получившие на банковские счета за урожай пшеницы и коконов шелкопряда от одной до трех тысяч манатов, чтобы снять наличные по несколько суток дежурят у банкоматов в райцентрах.

В Марыйском велаяте люди выстраиваются в очередь перед банкоматом, где можно снять 200-400 манатов. По словам жителей иногда бывает, что можно снять до 800 манатов, но это редкость.

– Если в очереди перед тобой 15-20 человек, то, скорее всего, для тебя денег не останется, – рассказал житель одного из сел Тагтабазарского этрапа. – Те, кому денег не хватило, стоят всю ночь, в надежде снять деньги утром. Работники банков советуют приходить на следующий день после обеда. Но боясь потерять очередь люди остаются ждать у банкоматов.

Сельчане и жители небольших городов Туркменистана отовариваются на базарах, где покупки можно оплатить только наличными. Не имея возможности обналичить деньги, жители сел не могут купить продукты и товары первой необходимости. В связи с этим в районах уже много лет существует практика, когда продавцы отдают продукты в долг «под запись». Когда долг превышает определенную сумму, покупателю отказывают в товарах до момента его погашения.

От нехватки наличных страдают не только сельские арендаторы. Работники бюджетных сфер, учителя и медики, планировавшие провести отпуска на берегу Каспия, не могут туда ехать без наличных.

– Мы обращаемся к таксистам, направляющимся в Мары или Ашхабад, где банкоматы работают лучше, с просьбой обналичить наши деньги. Водитель соглашается при условии, что с 500 обналиченных манатов он получит 10, – рассказал учитель одной из средних школ Йолотеня.