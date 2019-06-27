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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия экспортировала 3,5 млн тонн железной руды с января 2019 года

CA-NEWS (MNG) -  За первые 6 месяцев текущего года Монголия экспортировала 3,5 млн тонн железной руды на общую сумму $207,5 мн, передает Xinhua со ссылкой на главное таможенное управление страны.

При этом данный показатель вырос на 720,9 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам специалистов, Китай остается главным экспортным направлением для Монголии. На долю КНР в 2018 году приходилось 66 % от общего объема экспорта Монголии.

В 2018 году Монголия экспортировала 7,4 млн тонн железной руды.

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