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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Очевидец поблагодарил узбеков, помогающих эвакуированным жителям Арыси в Шымкенте

CA-NEWS (UZ) -  В сети появилась видеозапись, сделанная казахстанским очевидцем на мобилизационном пункте эвакуации в Шымкенте, куда доставили жителей города Арысь. В ролике мужчина рассказывает, какую помощь эвакуированные получили от узбекистанцев, сообщает Nuz.uz.

Очевидец от всего сердца поблагодарил узбекский народ. Как он сообщил, узбеки встретили жителей Арыси, некоторые приняли эвакуированных у себя дома. Другие помогали с транспортом или приносили в мобилизационный пункт продукты.

Напомним, взрывы на загоревшихся складах с боеприпасами в воинской части около Арыси произошли утром 24 июня. Погибли трое - двое военнослужащих-контрактников и один горожанин. Врачебная помощь потребовалась 70-ти людям, из которых 45 были госпитализированы.

Население Арыси (44 300 человек) было эвакуировано в город Шымкент и поселки Мунтайтас, Кабылсай и Шагыр.

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