РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

CA-NEWS (CA) -  Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране, сообщает пресс-служба КС 27 июня.

"26 июня 2019 года судьи КС ушли в отставку в полном составе. Судья Вячеслав Запорожан уполномочен осуществлять административные функции до избрания нового председателя КС", - говорится в сообщении.

Реакция президента

В свою очередь президент республики Игорь Додон приветствовал отставку членов КС, передает ТАСС.

"Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны", - написал глава Молдавии в среду на своей странице в Facebook. Он призвал парламент, правительство и Высший совет магистратуры в срочном порядке запустить процедуры формирования нового КС.

"Назначение новых судей - это задача первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учетом мнений, высказанных внешними партнерами. В связи с этим данный процесс должен основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и не в последнюю очередь объективности", - отметил глава Молдавии. Он выразил уверенность, что новый состав КС "будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр".

Отставка судей КС произошла после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Покинуть свои посты шестерых судей призывали президент страны Игорь Додон и премьер-министр республики Майя Санду, которые обвиняли их в обслуживании интересов контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum выступить против ДПМ, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил сформированное двумя парламентскими партиями правительство незаконным и потребовал от президента распустить парламент. Со своей стороны ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии. После этого судьи КС отменили свои решения.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Бывшего генпрокурора Узбекистана Рашитжона Кадирова приговорили к 10 годам тюрьмы
  • Мажилис одобрил казахстанско-российское соглашение о порядке пересечения госграницы
  • СМИ: Блогерам и представителям шоу-бизнеса дана команда писать просьбы о помиловании Гульнары Каримовой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×