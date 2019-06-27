Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

CA-NEWS (CA) - Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране, сообщает пресс-служба КС 27 июня.

"26 июня 2019 года судьи КС ушли в отставку в полном составе. Судья Вячеслав Запорожан уполномочен осуществлять административные функции до избрания нового председателя КС", - говорится в сообщении.

Реакция президента

В свою очередь президент республики Игорь Додон приветствовал отставку членов КС, передает ТАСС.

"Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации, но при этом долгожданный для всей страны", - написал глава Молдавии в среду на своей странице в Facebook. Он призвал парламент, правительство и Высший совет магистратуры в срочном порядке запустить процедуры формирования нового КС.

"Назначение новых судей - это задача первостепенной важности в свете последних событий общенационального масштаба, а также с учетом мнений, высказанных внешними партнерами. В связи с этим данный процесс должен основываться исключительно на критериях неподкупности, профессионализма, безупречной репутации и не в последнюю очередь объективности", - отметил глава Молдавии. Он выразил уверенность, что новый состав КС "будет независимым, выполнит благородную миссию по обеспечению верховенства Конституции, станет подчиняться лишь Основному закону страны и любой ценой исключит фактор политического влияния и закулисных игр".

Отставка судей КС произошла после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране. Покинуть свои посты шестерых судей призывали президент страны Игорь Додон и премьер-министр республики Майя Санду, которые обвиняли их в обслуживании интересов контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Кризис власти в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum выступить против ДПМ, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. Сразу после этого демократы обратились в КС, который объявил сформированное двумя парламентскими партиями правительство незаконным и потребовал от президента распустить парламент. Со своей стороны ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии. После этого судьи КС отменили свои решения.