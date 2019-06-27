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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте водитель бетономешалки уснул за рулем и протаранил шесть автомобилей

CA-NEWS (UZ) -  В Чиланзарском районе Ташкента бетономешалка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с 6 автомобилями. ДТП обошлось без жертв, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

25 июня в 12.00 часов на номер «102» поступило сообщение о том, что в Чиланзарском районе 32-летний водитель грузового автомобиля марки «Howo» Талгат Т., двигаясь по улице Бунёдкор, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 6 автомобилями, среди которых три «Матиза», «Кобальт», «Ласетти» и «Спарк». Среди водителей пострадавших нет.

В результате ДТП отлетевшей запчастью одного из автомобилей была травмирована шедшая по обочине дороги 21-летняя девушка. Она получила незначительные телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

Предварительная причина ДТП: водитель грузового автомобиля уснул за рулем. Детали совершенного ДТП и размер причинённого им материального ущерба устанавливаются.

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