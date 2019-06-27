В Стамбуле найдена убитой 34-летняя гражданка Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Тело Фирузы Ахмедовой, 34-летней уроженки Таджикистана с явными признаками насильственной смерти нашли в 04:00 часа утра 26 июня в квартире на верхнем этаже 6-этажного жилого дома на улице Тайярачи Орхана в микрорайоне Искандарпаша района Фатих в турецком городе Стамбул.

Руки и ноги женщины были связаны, а на голову был надет черный пакет. По мнению медиков, женщина была задушена именно этим пакетом. Причины беспощадного убийства таджички в Стамбуле неизвестны. Сейчас это выясняет полиция Стамбула, сообщает Ахбор.

Турецкие издания со ссылкой на стамбульскую полицию сообщили, что тело 34-летней Фирузы Ахмедовой с явными признаками насильственной смерти, со связанными руками и ногами и черным пакетом, надетого на голову нашли ее соседи.

Как сообщают турецкие издания, Фируза Ахмедова не открывала дверь, несмотря на звонки соседей и тогда соседка вошла в квартиру, открыв дверь.

Внутри квартиры они увидели, что женщина неподвижно лежит на полу в одной из комнат. Соседи сразу позвонили в «Скорую помощь» и в полицию.

Прибывшие полицейские застали ужасную картину. Женщине, перед тем как ее убить, связали руки и ноги, а на голову надели пакет. Судя по всему, ее пытали перед смертью.

Приехавшие медики констатировали смерть Фирузы Ахмедовой. По их мнению, смерть женщины наступила в результате удушения.

Теперь экспертизе предстоит уточнить, когда именно и как именно была убита уроженка Таджикистана.

Полицейские между тем ищут причины такой жестокой расправы над женщиной. Они обрабатывают записи камер видеонаблюдений в окрестностях того места, где произошло убийство.

Следователи должны допросить и сожителя Ахмедовой, предполагая, что этот допрос может ответит на многие вопросы, в том числе о том, чем занималась Фируза Ахмедова в Стамбуле, были ли у нее недоброжелатели или был ли у уроженки Таджикистана в последнее время какой-нибудь серьезный конфликт, недопонимание или финансовые споры, которые могли бы привести к такой жестокой расправе.

О личности убитой женщины пока следствию известно очень мало.