В Акорде объяснили, каких слоёв населения коснутся меры по снижению долговой нагрузки

CA-NEWS (KZ) - Акорда 27 июня опубликовала на официальном сайте комментарии к указу президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

В тексте сообщается, что к Касым-Жомарту Токаеву поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.

"Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи, потерявшие единственного кормильца; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжёлую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растёт долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам", – сказано в комментариях.

Эта проблема затрагивает интересы около 500 тысяч человек. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тысяч тенге.

"Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку. Подписан соответствующий указ. Цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей", – пояснили в Акорде.

Президент поручил Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры:

За каждого заёмщика из вышеназванных категорий граждан государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года. Для более 55% заёмщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заёмщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платёжеспособности и снижении долговой нагрузки.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Списание будет произведено за счёт банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция президента – сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для её предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жёсткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введён запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния", – отметили в Акорде.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Будут введены общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие меры.