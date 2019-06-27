РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Акорде объяснили, каких слоёв населения коснутся меры по снижению долговой нагрузки
Предыстория: Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки малоимущих граждан Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Акорда 27 июня опубликовала на официальном сайте комментарии к указу президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан".

В тексте сообщается, что к Касым-Жомарту Токаеву поступают многочисленные обращения граждан помочь с выплатой потребительских беззалоговых кредитов.

"Сложилась ситуация, когда наиболее уязвимые в социальном плане граждане (многодетные семьи; семьи с детьми-инвалидами; семьи, потерявшие единственного кормильца; получатели адресной социальной помощи; дети-сироты) в силу разных причин попали в тяжёлую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Растёт долговая нагрузка на многих граждан, снижаются их реальные доходы. Люди не знают, как рассчитаться с долгами по кредитам", – сказано в комментариях.

Эта проблема затрагивает интересы около 500 тысяч человек. Размер более 86% кредитов составляет менее 1 млн тенге. Средний размер задолженности – около 300 тысяч тенге.

"Глава Казахстана считает, что не может оставаться безучастным, видя, что люди не в состоянии выбраться из долговой ямы. Поэтому президентом принято решение оказать беспрецедентную социальную поддержку. Подписан соответствующий указ. Цель – помочь казахстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, дать им возможность улучшить финансовое положение своих семей", – пояснили в Акорде.

Президент поручил Правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры:

За каждого заёмщика из вышеназванных категорий граждан государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года. Для более 55% заёмщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение. Что касается остальных заёмщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платёжеспособности и снижении долговой нагрузки.

Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года. Списание будет произведено за счёт банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Вводится запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

"Позиция президента – сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться. Для её предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жёсткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введён запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния", – отметили в Акорде.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Будут введены общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие меры.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мажилис одобрил казахстанско-российское соглашение о порядке пересечения госграницы
  • В тюрьмах Душанбе предотвратили массовые беспорядки, - СМИ
  • СМИ: Блогерам и представителям шоу-бизнеса дана команда писать просьбы о помиловании Гульнары Каримовой
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×