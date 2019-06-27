Посол Таджикистана посетил конференцию «Сердце Азии – Стамбульский процесс»

CA-NEWS (TJ) - 25 июня в Анкаре состоялась встреча старших должностных лиц стран-участниц «Сердце Азии – Стамбульский процесс». Таджикистан в ходе встречи представлял посол республики в Турции Махмадали Раджабиён, как сообщает пресс-служба МИД.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с выполнением новых планов по укреплению доверия в Афганистане и перспективы деятельности в рамках «Сердце Азии – Стамбульский процесс». В своем выступлении посол обозначил позицию Таджикистана по рассматриваемым темам.