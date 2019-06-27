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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета. Он отметил, что целью установки камер на трассах является снижение аварийности и травматизма, а также сохранение жизней людей, передает Ведомости.

«Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий», – заявил президент. По его мнению, вместо поддержания дисциплины водителей камеры лишь способствуют увеличению количества выписанных штрафов. «А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата», – добавил Путин.

Он добавил, что безопасность движения также зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. «С этим у нас, скажем прямо, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень», – заявил Путин.

По его мнению, проблема заключается не только в развитии инфраструктуры, но и в высоких тарифах на электроэнергию. Президент поручил участникам совещания предложить варианты решения.

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