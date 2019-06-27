Соглашение по иранской ядерной программе под угрозой срыва

CA-NEWS (CA) - Соглашение по иранской ядерной программе, которое стало результатом 12- летних интенсивных дипломатических переговоров, - под угрозой срыва. Вашингтон отказался от него и принял решение вернуться к санкциям, касающимся торговли нефтью с Ираном, а Тегеран в ответ недавно объявил, что c 27 июня не будет соблюдать ограничения по запасам обогащенного урана. Об этом в Совете Безопасности ООН напомнила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Дикарло представила членам Совбеза доклад Генерального секретаря ООН о выполнении Совместного плана по иранской ядерной программе, одобренного в 2015 году. Он был принят Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Европейским союзом и Ираном и поддержан Советом Безопасности ООН. При администрации президента Трампа США заявили о выходе из соглашения в одностороннем порядке, передает служба новостей ООН.

Заместитель Генерального секретаря ООН с сожалением напомнила, что США после выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий решили не продлевать введенные ранее послабления в режиме санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном.

8 мая 2019 года Иран заявил, что «не будет соблюдать ограничения, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды», и «приостановит соблюдение других ограничений в отношении обогащения урана и мер по модернизации тяжеловодного реактора в Эраке» в случае, если в течение 60 дней другие участники сделки не выполнят свои обязательства, особенно в банковской и нефтяной сферах.

Розмари Дикарло добавила, что 17 июня 2019 года иранские власти объявили, что после 27 июня, когда истекут заявленные 60 дней, они не будут соблюдать ограничения на обогащение урана, предусмотренные международной сделкой.

В ООН уверены, что действия Вашингтона и заявления Ирана идут вразрез с международными договоренностями и не отвечают интересам ни одного из участников Плана. Но пока, как утверждают инспекторы МАГАТЭ, Иран выполняет свои обязательства по этой сделке.

Заместитель Генерального секретаря ООН призвала иранские власти с вниманием отнестись к заявлениям ряда государств о нарушениях ограничений, предусмотренных в приложении к Всеобъемлющему плану и резолюции Совбеза. Вместе с тем, она доложила членам Совбеза, что Секретариат не получал каких-либо подтверждений о поставках, продаже или передаче Ирану предметов, необходимых для ядерной деятельности, или предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий двойного назначения в нарушение положений приложения В.

Розмари Дикарло доложила Совбезу о том, что Секретариат изучил обнаруженную в Йемене зенитную управляемую ракету, а также три комплекта крыльев к беспилотному летательному аппарату нового образца и новое дистанционно управляемое надводное судно, начиненное взрывчаткой. Эксперты пришли к заключению, что это оружие было изготовлено в Иране. Однако они не нашли никаких доказательств того, что оно было передано после 16 января 2016 года – после заключения Всеобъемлющего соглашения по ядерной программе.

Представитель ООН напомнила, что из выступления по телевидению политического лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и заявления пресс-секретаря бригад «Аль-Кудса» в секторе Газа в мае 2019 года следует, что «Иран продолжает оказывать военную помощь ХАМАС и организации «Палестинский исламский джихад» в Газе». Дикарло предупредила, что любые поставки оружия из Ирана после 16 января 2016 года, если они будут доказаны, будут считаться нарушением положений приложения B к резолюции Совета Безопасности, в которой утвержден Всеобъемлющий план.

«Недавние события в Персидском заливе являются напоминанием о том, что мы находимся сейчас в сложном положении. Генеральный секретарь призывает все государства избегать действий, которые могут привести к ухудшению ситуации», - подчеркнула Розмари Дикарло. Она процитировала главу ООН, заявившего о том, что «мир не может себе позволить еще одного серьезного противостояния в регионе Персидского залива».