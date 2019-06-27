В сентябре в Коканде пройдёт первый Международный фестиваль народно-прикладного искусства

CA-NEWS (UZ) - С 10 по 15 сентября текущего года в городе Коканде Ферганской области состоится Первый Международный фестиваль народно-прикладного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Узбекистана в КР.

Целью Фестиваля является укрепление международных культурных связей, популяризация традиционного и современного декоративно-прикладного искусства Узбекистана и зарубежных стран, возрождение народных промыслов, выявление интересных экспериментальных форм в прикладном искусстве.

Планируется участие зарубежных гостей из числа знаменитых и опытных ремесленников по разным направлениям из более чем 60ти стран мира.



