В аптеках Ашхабада вместо дефицитных лекарств предлагают настойки из трав

CA-NEWS (TM) - Дефицитные лекарства в Туркменистане заменяют аналогами местного производства, которые, по сообщениям корреспондентов Азатлыка, в настоящее время также исчезли из продажи.

Как сообщил 26 июня корреспондент в Ашхабаде, столичные аптеки все чаще предлагают настойки из трав, в том числе в качестве замены "сердечно-сосудистых" препаратов:

- В аптеках предлагают некий "заменитель", настойку из трав. Но для быстрого снижения пульса, при тахикардии, она не подходит, отмечает корреспондент Азатлыка. По его словам, предлагаемый в аптеках ассортимент включает десятки трав, в том числе полынь, ромашку, кроме того кукурузные рыльца, кеклик-чай и ягоды боярышника сушеные.

Как сообщают корреспонденты, в настоящее время наиболее дефицитными препаратами являются лекарственные средства для профилактики и лечения сосудистых заболеваний и женских болезней, в том числе гормональные, а также успокоительные, седативно - снотворные препараты, на которые, даже выписка рецепта требует усилий.

- Почему-то их ввели в списки "запрещенных". Врачи не хотят и боятся выписывать рецепты на них. Просто опасаются, что к ним будут претензии. Очень редко удается выбить рецепты, но только больным с подтвержденной инвалидностью. Это большая группа, как седативных-снотворных препаратов, не говоря уже и о антидепрессантах и транквилизаторах, этого нет в продаже даже по супер рецептам, сообщает один из корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде.

Одним из наиболее доступных отечественных препаратов местного производства был "Корвалгин" - аналог популярных сердечных капель, импортного производства "Корвалол".

- Один из "народных" "сердечных" препаратов - "Корвалол" исчезал на время, потом снова появлялся. На время дефицита, на мгновение появлялся "Корвалол" белорусского производства. Потом появился и туркменского, но ужасного качества, от него сильно болела голова, традиционный вкус изменился, видимо, один из нескольких или даже не один компонент, были заменены. Из-за нехватки компонентов был налажен выпуск и продажа препарата местной рецептуры под названием "Корвалгин" - к суррогату "Корвалола" добавлялась настойка валерианы и все это продавалось под видом успокающего тахикардию препарата. На прошлой неделе продажу даже этого препарата прекратили​, - сообщил Азатлыку, источник в Ашхабаде, беседовавший на условиях анонимности.

По словам корреспондентов в Туркменистане, в частности "Корвалол" все же можно приобрести в некоторых столичных аптеках:

- Товарные остатки корвалола продают "из-под полы" по 70 манат за пузырек, который ранее стоил сначала 3, затем 5 и 7 манат, - сообщает корреспондент в Ашхабаде.

Вместе с тем, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности среди населения в Туркменистане. Как сообщило 20 июня издание turkmen.news, со ссылкой на Добровольный национальный обзор Туркменистана, представленным Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, в Туркменистане причиной 50 процентов смертности среди населения в возрасте от 30 до 69 лет за последние три года стали сердечно-сосудистые заболевания.

В начале мая жители столицы столкнулись с дефицитом инсулина. Как сообщали корреспонденты Азатлыка в Туркменистане, жизненно важный для диабетиков препарат в частных аптеках не продают, а в государственных выстраиваются огромные очереди.

Ранее Минздрав Туркменистана рекомендовал употреблять в качестве лекарств чай, на основе трав, описанных в книге президента страны Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана», в том числе шиповник, мяту, ромашку, корень солодки и другие.