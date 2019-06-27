Глава ООН призвал лидеров «двадцатки» добиваться не только быстрого, но и справедливого экономического роста

CA-NEWS (CA) - В преддверии саммита «двадцатки», который состоится в Осаке 28 и 29 июня, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил лидерам этой группы письмо с призывом добиваться не только быстрого, но и справедливого экономического развития. Глава ООН предлагает для этого реформировать международную систему торговли, а также использовать социальные проекты и преимущества новых технологий, чтобы сократить неравенство, передает служба новостей ООН.



Антониу Гутерриш настоятельно рекомендовал лидерам Группы 20 более активно осуществлять Повестку дня в области развития на период до 2030 года. В ней определены семнадцать целей и 169 более конкретных задач. Они касаются ликвидации нищеты, охраны здоровья, обеспечения гендерного равенства, борьбы с изменением климата, стимулирования экономического роста и создания рабочих мест, улучшения доступа к современным источникам энергии, расширения услуг в области водоснабжения и санитарии, а также защиты окружающей среды.

Глава ООН подчеркнул, что на встрече в Осаке лидеры 20 должны продемонстрировать свою приверженность выполнению этих задач. «У нас есть видение, стратегия и планы. Нам нужны ускоренные действия, а не обсуждения. С этой целью я призываю лидеров «двадцатки» проявить индивидуальное и коллективное лидерство на трех направлениях», - сказал глава ООН. Речь идет о необходимости добиваться экономического развития в интересах всех; увеличить потоки инвестиций в проекты по достижению 17 целей; а также использовать возможности, которые сулит цифровая революция.

«Во-первых, я призываю членов Группы 20 взять на себя инициативу в реализации политики, которая способствует не только быстрому и устойчивому, но и справедливому росту. Никто не должен остаться за бортом и для этого необходимо лучше использовать механизмы социальной защиты и преимущества новых технологий», - сказал Антону Гутерриш.

По его словам, для продвижения справедливого экономического роста необходимо реформировать систему международной торговли. «Страны Группы 20 должны взять на себя инициативу в продвижении необходимых реформ Всемирной торговой организации», - подчеркнул Антону Гутерриш. Он высказался за укрепление глобальной архитектуры финансовой безопасности и мобилизации долгосрочных инвестиций, в том числе частных инвестиций на проекты, от которых зависит устойчивое развитие.

Говоря о преимуществах цифровой революции, Антону Гутерриш призвал сильных мира сего продвигать политику, которая ликвидирует разрыв в доступе населения к новым технологиям.

В письме к лидерам «двадцатки» глава ООН напомнил о предстоящем саммите по климату, призвав их приехать для участия в нем с конкретными предложениями и инициативами.