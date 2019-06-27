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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Арыси перекрыли дорогу в Шымкенте. Они требуют новые участки и дома

CA-NEWS (KZ) -  Свыше сотни человек перекрыли движение на автодороге рядом с рынком «Бекжан» и мечетью «Акмешит» в Шымкенте.

Жители Арыси требуют новые участки и дома, не в Арыси. Свои требования они объясняют тем, что боятся за экологическую обстановку в городе после взрыва. Кто-то и вовсе потребовал выделить им жилье в Шымкенте, передает zakon.kz.

Как передает vlast.kz, министр труда и социальной защиты населения ответил, что на это они врядли могут рассчитывать. Им восстановят дома и все, что у них было. на эти цели уже выделены средства из государственной казны и предприниматели перечислили деньги. Все должно быть по закону. Всем придется возвращаться в Арысь.

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#Арыс Халқы мемлекеттен ( Көмек) берілмей жатыр дейді ✔️ Соңғы жаңалықтар @qaz.like ✔️

Публикация от 2019 (@qaz.like)26 Июн 2019 в 11:22 PDT

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