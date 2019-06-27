Заседание суда о похищении и убийстве двух граждан Узбекистана в Забайкалье будет закрытым

CA-NEWS (UZ) - Уголовное дело об убийстве двух граждан Узбекистана будет рассмотрено в Забайкальском краевом суде в закрытом режиме. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе суда.

«Уголовное дело по ходатайству обвиняемых будет рассмотрено судом с участием присяжных заседателей в закрытом судебном заседании, так как при рассмотрении уголовного дела возникнут вопросы, связанные с интимной стороной жизни участников уголовного судопроизводства, а также сведения, связанные с защитой чести и достоинства, что может привести к разглашению сведений, касающихся половой неприкосновенности и половой свободы личности», - сообщили в пресс-службе.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые обвиняются в похищении и убийстве двух лиц - граждан Узбекистана.

Ранее сообщалось, что раскрыто убийство двух граждан Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года. Обвинение в совершении преступления предъявили 34-летнему жителю одного из сёл Нерчинского района.

По данным ИА «Чита.Ру» убитых узбекских рабочих местные жители сочли виновными в изнасиловании двух детей устроили самосуд.

Летом 2018 года СМИ сообщали о том, как жители одного из сёл Нерчинского района устроили самосуд над узбеками, после того как местные власти и правоохранительные органы не смогли привлечь их к ответственности за изнасилование детей. Селяне были уверены в виновности двух иностранных рабочих и якобы обратились за помощью к представителям криминалитета.

«В багажнике мы их провезли до Нерчинского района. Там нас ждали родители детишек. Уехали в лес. Узбеки лично мне признались в насилии над детьми. Я им сказал, что они всего лишь попросят прощения у родственников и всё. Родственники били их ногами, потом сели в машину и уехали. Я думал всё, хватит с них. Но тут услышал голос за спиной: «Отойди». Потом раздались выстрелы. Это [один из обвиняемых] из карабина их расстрелял», — цитировало издание одного из участников самосуда.