Для Монголии вскоре последуют необратимые политические изменения, - Reuters

CA-NEWS (MNG) - В ближайшее время Монголия переживет необратимые политические изменения ввиду проблемных вопросов в экономике и жизни в обществе, утверждается в статье Reuters.

Как пишет издание, сегодня Монголия находится на политическом перекрестке из-за растущего недовольства населения в связи с приостановленными проектами в горнодобывающей сфере и инфраструктуре. Президент Халтмагийн Баттулга готовится к борьбе за власть.

После того, как СССР прекратил свое существование, Монголия, его бывший сателлит, считалась «оазисом демократии» среди авторитарных режимов России и Китая.

Но разделение власти между избираемым президентом и правительством, назначаемым парламентом, привело страну к тупику, в котором невозможно совершить прогресс в разрабатываемых проектах или решить глобальные проблемы вроде загрязнения атмосферы.

В прошлом году Баттулга сказал, что Монголия не способна выйти из «систематического кризиса». Сейчас он пытается внести изменения в Конституцию. В обществе это вызывает опасения из-за возможного установления авторитарного режима.

Баттулга утверждает, что он не собирается сворачивать с пути демократии, которому Монголия следовала на протяжении 29 лет.

«Прошло более четверти века, но мы все ещё не достигли результатов, которые ожидали в 1990-е годы», – сказал он в интервью изданию. – «Все мы знаем, что изменения неизбежны. Осталось только понять, как именно их осуществить».

Сумати Лувсандендев, политолог и глава «Sant Maral Foundation» (аналитической группы, проводящей опросы среди населения), считает, что Монголия нуждается в сильном лидере, таком, как Назарбаев или Путин. Но с парламентом, который не приемлет изменений в демократическом курсе страны, нынешнему президенту едва ли удастся осуществить какие-либо изменения.

Как утверждается в статье, большинство жителей Монголии поддерживают демократию, однако они недовольны работой правительства. Недовольство растет в том числе из-за отсутствия значительного прогресса при наличии необходимых для этого природных ресурсов.

Так, горные шахты Монголии долгое время служили политическим оружием, и Баттулга был одним из многих политиков, обвиненных в привлечении зарубежных инвесторов, чтобы выиграть выборы.

Недоверие к иностранным горнодобывающим компаниям возросло в прошлом году после военной операции против китайских владельцев шахты по добыче серебра в Салхите в северной Монголии. Их обвиняли в подкупе местных чиновников. Однако попытки связаться с инвесторами были безуспешны, и в настоящий момент шахта находится под контролем правительства.

Правительство также было вовлечено в скандал с национализацией 49% доли крупнейшей компании по добыче меди в Центральной Азии «Эрдэнэт», проданной частному предприятию российским правительстом.

С надвигающимися выборами 2020 года, некоторые политики сомневаются в преимуществах проектов, инвестируемых иностранными партнерами, к примеру, огромного рудника Оюу-Толгой по добыче золота, поддерживаемого британско-австралийской компанией «Рио Тинто».

Парламент работает над изменением условий контракта с Оюу-Толгой, 66% которого принадлежит «Рио Тинто», а 34% – правительству Монголии.

В мае некоторые представители законодательных органов высказали недовольство сделкой, утверждая, что она не принесла ничего, кроме долгов, так как Монголия должна получить дивиденды только после 2039 года.

«Рио Тинто» не прокомментировала эти заявления.

В недавнем исследовании « Sant Maral Foundation» более 70% опрошенных граждан заявили, что предпочли бы «сильного лидера, которому бы не пришлось подчиняться решениям парламента или выборам».

Хотя три четверти опрошенных говорят, что они все ещё поддерживают демократию, более половины не одобряют существующую политическую систему.

«Я думаю, будет лучше, если у нас будет президентская форма правления. В других странах с влиятельными президентами дела идут лучше», – сказал 34-летний житель Амарзая Батбаяр во время антиправительственного митинга на площади Сухэ-Батора в конце мая.

Президент Баттулга отметил, что многие простые граждане «пострадали от выбранной модели управления». Он также добавил, что намерен получить общественное одобрение всех конституционных изменений, а не оставлять их на рассмотрение парламенту.

Но президент не сможет извлечь выгоду из любых изменений.

Согласно словам одного из юристов, правки в Конституции направлены на поиск выхода из сложившегося тупика и находятся в рассмотрении, и один из возможных вариантов – наделить большей властью премьер-министра, сделав его центральной фигурой в правительстве.

«Так как парламент фактически контролирует ситуацию в стране, мы наблюдаем ту же борьбу за власть, но в большинстве случаев президент проигрывает», – говорит политолог Сумати.

Он добавляет, что президенту следовало бы задуматься о том, как долго удавалось удерживать власть древним ханам Монголии.

«Проходило два или три года, и все они были убиты или отравлены», – рассказывает Сумати. – «Был только один человек, которому удалось править около 20 лет, и это было скорее чудом».