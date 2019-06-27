Узбекистан ратифицировал конвенцию о принудительном труде

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана подписал Закон «О ратификации Протокола к Конвенции 29 Международной организации труда 1930 года о принудительном труде», сообщает "Норма".

Конвенция МОТ предусматривает, что национальная политика государств, принявших документ, запрещает принудительный или обязательный труд.

В соответствии с конвенцией термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.

Для целей настоящей Конвенции термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.

Протокол к Конвенции был принят 11 июня 2014 года в Женеве. Сам документ ратифицирован постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года.