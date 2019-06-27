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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Душанбе открылась контрольно-диспетчерская вышка, построенная за счет Франции

CA-NEWS (TJ) -  27 июня в международном аэропорту Душанбе была сдана в эксплуатацию контрольно-диспетчерская вышка ГУП«Таджикаэронавигация».

Как сообщает пресс-служба главы государства, данная контрольно-диспетчерская вышка построена за счёт грантовых средств Франции. Процесс строительных работ начался 7 ноября 2017 года, объект был возведён в течение 18 месяцев.

Высота контрольно-диспетчерской вышки составляет 41 метр, здесь имеются необходимые помещения.

Наряду с этим, объект Центра управления воздушным движением был полностью отремонтирован за счет средств самого ГУП «Таджикаэронавигация».

В ходе сдачи в эксплуатацию данного объекта Эмомали Рахмон выразил заинтересованность в реализации планов.

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