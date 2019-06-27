Рахмон назвал сроки официального пуска второго агрегата Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на праздничных торжествах в честь Дня национального единства, накануне в Рашстком районе указал сроки сдачи в эксплуатацию второй очереди Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Азия Плюс.

«День национального единства в этом году празднуется в условиях, когда наше государство добилось ряда достижений, имеющих внутреннее и региональное значение.

Одним из этих поистине исторических достижений является осуществление давних чаяний народа Таджикистана – ввод в действие первого агрегата крупнейшего объекта века – Рогунской ГЭС», – отметил президент.

«Мы намерены в текущем году в дни празднования Государственной независимости запустить и второй агрегат этой жизненно важной для нас гидроэлектростанции, тем самым сделать еще один устойчивый шаг на пути к обеспечению энергетической независимости страны и открыть широкую дорогу четвертой национальной цели – индустриализации Таджикистана», – заявил Эмомали Рахмон.

Напомним, 16 ноября прошлого года на Рогунской ГЭС состоялся торжественный пуск первого агрегата гидроэлектростанции.

По данным министерства финансов страны, на строительство Рогунской гидроэлектростанции в текущем году из госбюджета будут выделены 2,1 млрд. сомони ($222,6 млн.).

Рогунская гидроэлектростанция – девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.