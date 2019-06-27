В Казахстане задержали пособников Аблязова, подозреваемого в хищении 7,5 млрд долларов

CA-NEWS (KZ) - Руководитель департамента по расследованию особо важных уголовных дел Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов рассказал о возвращении в Казахстан семи пособников беглого экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова, подозреваемого в хищении 7,5 миллиардов долларов, передает издание Zakon.kz.

По словам Перова, в мае этого года следствие завершено по 7 лицам, добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний Артур Трофимов. Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января Трофимов, который является гражданином России и имеет статус беженца в Австрии, по своему письменному волеизъявлению был экстрадирован в Казахстан.

Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены из России юрист банка Максим Хаблов, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний – Анар Абдихаимова и управляющий директор – член кредитного комитета головного банка Валерий Налобин. Из Венгрии – заместители начальников кредитных управлений Ержан Кадесов и Зауре Джунусова. Из ОАЭ – председатель кредитного комитета БТА Анатолий Погорелов.

Перов сообщил, что все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.

«Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Зауре Джунусовой, которой Венгрия предоставила статус беженца. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели – не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя банка, то есть самого Аблязова», - пояснил глава департамента.

Он добавил, что за рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую их пугали тем, что как только они приедут в Казахстан, их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы.

Как утверждает Перов, в ходе следствия подозреваемые дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.