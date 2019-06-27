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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Германия подписали договор об инвестировании в сектор образования

CA-NEWS (MNG) -  Монголия и Германия подписали договор инвестирования в сферу образования на 7 млн евро, передает Montsame.

От имени правительства Монголии договор подписал министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар, от имени правительства ФРГ – Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Монголии Штефан Дуппел, постоянный представитель Немецского кредитного банка реконструкции (KfW) Петар Георгиев.

На средства льготного кредита ФРГ в размере 7 млн евро в городке монголо-германского совместного университета минеральных ресурсов и технологий будет построено два объекта - здание общей площадью 3500 кв.м, предназначенное для размещения 7 видов научно-исследовательских лабораторий и здание площадью 800 кв.м для университетской библиотеки.

Стороны считают, что реализация проекта будет способствовать подготовке необходимых кадров для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности на качественном уровне. Финансирование проекта будет осуществляться через Немецкий кредитный банк реконструкции, а за реализацию будет отвечать министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии.

На церемонии подписания инвестиционного договора присутствовали начальник Отдела высшего образования Минобразования Т.Амаржаргалан, начальник Финансово-инвестиционного отдела С.Нансалмаа.

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