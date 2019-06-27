Активисты Гонконга просят участников саммита G20 обсудить их ситуацию

CA-NEWS (CA) - Жители Гонконга призывают лидеров стран, собирающихся на саммит G20 в Японии, поддержать их усилия по отмене законопроекта об экстрадиции, который позволит отправлять подозреваемых в совершении преступлений в материковый Китай для судебного разбирательства, передает NHK.



В Гонконге продолжаются протесты против пересмотра законодательства. Около двух миллионов человек - рекордное число - приняли участие в демонстрации 16 июня, как об этом сообщают ее организаторы.

Эти же организаторы провели еще одну демонстрацию вечером в среду.

Участники акции заполнили центральную площадь и обратились к лидерам стран, которые примут участие в саммите G20 в Осака в конце этой недели, с просьбой обсудить проблему Гонконга и помочь сохранить его свободным.

Позже некоторые молодые люди собрались перед зданием штаб-квартиры гонконгской полиции, чтобы выразить протест против действий полиции, которые привели к травмам многих участников предыдущих демонстраций.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 18 июня заявила, что законопроект об экстрадиции будет фактически отменен. Однако участники демонстраций намерены не отступать, пока законопроект не будет полностью отменен.