В Казахстане разработана новая стратегия социальной помощи

CA-NEWS (KZ) - Министр финансов Казахстана А. Смаилов в ходе брифинга в пресс-центре правительства рассказал о разработке новой стратегии социальных мер, передает официальный сайт премьер-министра.

Как отметил Смаилов, правительство Казахстана разработало пакет срочных мер социального характера с целью решения актуальных социальных вопросов повышения благосостояния народа.

До конца текущего года более 300 тыс. безработных и самозанятых будут охвачены мерами содействия занятости, в том числе и через краткосрочное профессиональное обучение в рамках программ «Бастау Бизнес» и «Жас кәсіпкер».

Большое внимание будет уделено стимулированию предпринимательской деятельности путем предоставления льгот и грантов для заинтересованных в открытии своего дела.

Предусматривается повышение эффективности предоставления социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения.

«Важнейшей задачей станет расширение доступности жилья. С этой целью в два раза будут увеличены объемы строительства арендного жилья для малообеспеченных слоев населения (до 20 тыс. квартир в год) и в три раза для работающей молодежи (с 1 тыс. до 3 тыс. квартир в год)», — сказал А. Смаилов.

Во всех регионах систематизируют меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, включая горячее питание, бесплатный проезд, обеспечение школьными принадлежностями.

С 1 сентября правительство дополнительно выделит 5 тыс. государственных образовательных грантов для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Также будут приняты меры по активному вовлечению молодежи в производительную занятость. С 1 сентября на 30% увеличатся стипендии учащихся по рабочим специальностям в ТиПО с охватом 123 тыс. человек.

По словам министра, принятие этих мер придаст импульс росту качества жизни и социального самочувствия казахстанцев.