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  27 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Таджик эйр» вновь судится с литовской компанией
Таджик Эйр
Таджик Эйр

CA-NEWS (TJ) -  Высший экономический суд Таджикистана на основании требования литовской компании отменил решение городского суда Душанбе.

«Скайроуд Лизинг», литовская компания говорит, что «Таджик эйр» не возвратила $20 млн долга. «Таджик эйр» не соглашается с этим требованием. Спор, который возник год назад и продолжается до сих пор, вынудил одного чиновника из Минтранса покинуть Таджикистан.

До этого арбитражный суд города Вильнюс принудил «Таджик эйр» возвратить $20 млн. Суд города Душанбе не признал данного решения.

Зокирджон Аминзода, судья Высшего экономического суда сообщает, что решение суда города Душанбе было отменено на основании иска компании «Скайроуд Лизинг».

«Скайроуд Лизинг» сообщает, что компания «Таджик эйр» не заплатила $20 млн прибыли и долга.

Представители «Таджик эйра» отвечают, что Зафар Хафизов, экс-начальник юридического отдела Минтранса присвоил около 17 тысяч евро «Таджик эйр» и из-за этого компания в судебных спорах проиграла. Представители "Таджик эйра" сообщают, что Зафар Хафизов покинул Таджикистан.

Единственная государственная авиационная компания Таджикистана «Таджик эйр» уже многие года испытывает экономические трудности. Несмотря на госпрограммы поддержки ситуация не исправляется и в начала этого года самолёты данной компании вовсе перестали совершать вылеты.

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