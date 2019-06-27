Прокуратура Нур-Султана заблокировала 6 сайтов, продававших наркотики

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура города Нур-Султан заблокировала 6 сайтов, через которые продавали наркотические вещества. Об этом сообщается в пресс-центре.

В ходе надзорной деятельности работники прокуратуры выявили 6 иностранных сайтов, занимавшихся продажей наркотических и психотропных веществ.

Схема реализации запрещенных предметов была аналогична механизму, получившему широкое распространение в странах СНГ и зарубежья.

После перечисления денег товар «закладывали» в тайник, расположенный в безлюдном и не оборудованном системой видеонаблюдения месте. Далее об этом сообщали покупателю.

По результатам принятых мер доступ к иностранным сайтам на территории республики заблокирован.