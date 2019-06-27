Надзирателей Таштюрьмы за избиение заключённого приговорили к 2 годам исправительных работ

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане два надзирателя следственного изолятора №1, называемого в народе Таштюрьмой, приговорены судом к двум годам исправительных работ за избиение заключенного резиновой дубинкой. Обвиненные надзиратели не согласны с приговором, сообщает centralasian.org.



21 июня апелляционная инстанция Ташкентского областного суда оставила в силе приговор первой инстанции. Надзиратели СИЗО №1, признанные виновными в избиении заключенного, отстранены из системы Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистан.

Их родственники заявляют, что вынесенный приговор является несправедливым. "Мы не согласны с приговором суда. Будем жаловаться в Верховный суд. Потому что оба надзирателей являются единственными кормильцами в своих семьях. Они следователи четко по инструкции, когда пытались успокоить заключенного, когда тот хотел наброситься на них", – говорит родственник одного из осужденных надзирателей.

Представитель ГУИН считает, что в действиях двух надзирателей отсутствуют явные признаки преступления. "Служба внутренней безопасности изучила случай, произошедший в СИЗО №1 в октябре 2018 года. Следуя правилам, два надзирателя отдела порядка и охраны успокоили заключенного Ж.Б., который содержался в камере №3403 во втором блоке. Они поступили так с заключенным, потому что он шумел. За несоблюдение дистанции они нанесли один удар резиновой дубиной по его плечу. В данном случае в их действиях нет признаков преступления. Была нарушена дисциплина исполнения. Не был составлен акт о применении специального средства. Именно за это восьми сотрудникам СИЗО №1 был объявлен выговор", – сказали в ГУИН.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали избиение заключенного.

Ташкентский юрист Одилбек Рахимбердиев, просмотрев видео, отметил, что нажатие кнопки тревожного вызова инструкция позволяет сотрудникам СИЗО использовать резиновую дубинку, но:

​– На видео видно, что заключенный не представлял опасности жизни надзирателей. У них была возможность успокоить его, не применяя резиновую дубинку. Поэтому в отношении надзирателей нужно было применить дисциплинарное наказание, так как в их действиях я не увидел признаков преступления, ​– говорит юрист. ​Он считает, что надзиратели СИЗО №1 получили неадекватное наказание.

По словам сержанта, который ночью 30 октября прошлого года дежурил в Таштюрьме, после случившегося в СИЗО №1 ночью 30 октября заключенный из камеры №3403 при помощи своего адвоката написал жалобу в президентский портал. "После этого в СИЗО №1 прибыли сотрудники прокуратуры. Они выстроили в один ряд всех дежуривших в ту ночь надзирателей и начали бить их. Один из них сильно ударил по моему животу и сказал: «Признайся, что ты пытал заключенного», – утверждает сержант.

Родственники заключенного из камеры №3403 Ж.Б. говорят, что дверь камеры он пинал из-за депрессии и стресса. " Ему стало не хватать воздуха. Он попросил надзирателей вызвать врача. Он находился в нервном состоянии", – сказал один из родственников заключенного.